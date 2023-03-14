CHP Genel Merkezi’ne 20 Mart 2023 tarihine kadar yapılacak başvurulara büyük ilgi olduğu belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiye başvuran aday adaylarıyla görüşmeleri yapmaları için seçim çevreleri bazında 8 kurmayını görevlendirdi. Çorum adaylarıyla da Veli Ağbaba, görüşecek.

Geçen dönem milletvekilliğinde toplam bin 800'ü bulan başvuru sayısının bu seçimde 3 bini geçmesi bekleniyor. CHP'de aday adaylık başvuruları başlarken, aday belirleme süreci için sekiz kişilik komisyon kuruldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), seçim takvimi yol haritasını belirlemek üzere Genel Başkan ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Aday adaylık başvuruları da bir yandan başlarken, parti genel merkezinde başvurular için yoğunluk yaşanıyor.

Ayrıca partide aday adaylıklarını başvurularını değerlendirmek üzere 8 kişilik komisyon kuruldu. Komisyonda; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç, CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkan yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Muharrem Erkek, Bülent Tezcan yer aldı.

(Haber Merkezi)

