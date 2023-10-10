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14 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği genel seçimleri ile 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklenen başarının elde edilememesi üzerine değişim beklenen CHP’de Çorum İl Kongresi sürüyor.



CHP İl Kongresi sabah saatlerinde Devlet Tiyatro Salonu’nda başladı. Blok liste ile seçime gidilmesine karar verilen ve konuşmalar nedeni ile uzayan kongrede İl Başkanlığı’na ise Av. Dinçer Solmaz seçildi.



Dinçer Solmaz’ın listesi de belli oldu. Oy kullanmanın devam ettiği kongrede liste şu şekilde açıklandı.

Çorum CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz

ASİL YÖNETİM KURULU;

Arzum Meryem Akdoğan, Ali Çan, Cemal Demir, Uğur Eke, Serpil Erol, Ali Gökşen, Nafiye Kalender Eryücel, Haydar Keçeci, Gülay Özbal, Hülya Özdemir, Ali Özgür, Garip Özgür, Burak Özten, Feza Piroğlu Ünaldı, Utku Sinğil, Kenan Sir, Onur Sucu, Filiz Uygar Arslan, Celal Uysal, Halil Ünal

ASİL DİSİPLİN KURULU;

Cengiz Akveren, Hulusi Aydaş, Mehmut Bayatlı, Memiş Biçer, Yeter Özer, Ali Şahin, Yurdal Topakkaya, Yılmaz Uçar, Firdevs Yalçın

KURULTAY DELEGELERİ;

Dinçer Solmaz, Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, Feridun Ayvazoğlu, Veli Uysal, Celal Uysal