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CHP Çorum İl Örgütü’nün 38. olağan genel kurulu dün saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonu’nda yapıldı. Büyük Kurultaya 8 delege gönderecek Çorum’da il başkanlığına tek aday olan Dinçer Solmaz, 30'u doğal, 442'si merkez ilçe ve ilçe kongrelerinde seçilmiş 472 delegeden kongre katılanlardan 346’sının geçerli oyunu alarak yeni İl Başkanı seçildi.



YOĞUN KATILIM

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongreye CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milletvekili Murat Bakan, Milletvekili Süleyman Bülbül, Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı, Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm, CHP İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Tatar, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, CHP İl, İlçe, Merkez İlçe yöneticileri, eski İl Başkanları Gazi Özkubat, Veli Yalçınkaya, Osman Samsunlu, Cengiz Atlas ile çok sayıda partili katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığı’na Parti Meclisi Üyesi Müslim Sarı getirilirken, divan üyeliklerine ise Arslan Kaya ve Hanım Ergül seçildi.

“ADALETE HER ZAMANKİNDEN

DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR”

Kongrenin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Ümit Er, aldıkları görevi 3 yıl 7 ay 17 gün sonra bir başka arkadaşa devredeceklerini vurguladı. CHP kongrelerinin konuşulan kongreler olduğunu belirten Er, “Burası bizim mutfağımızdır. Sesimiz demokrasiyi iyi özümsediğimiz için iyi çıkmaktadır. Yönetime geldiğimiz günden itibaren pandemi döneminde bile yerimizde durmadık. Sürekli bir mücadele içinde olduk. 2023 yılında yine bir deprem felaketi yaşadık. Tüm partililer ve yol arkadaşların katkısı ile bölgeye yardımları ulaştırdık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı adalet yürüyüşü sloganının biz halen arkasındayız. Toplumun hakka, adalete ve hukuka her zamankinden biraz daha fazla ihtiyacı var” dedi.



GERGİNLİK YAŞANDI

Kongrede daha sonra Divan Başkanı Müslüm Sarı, CHP Milletvekilleri Murat Bakan, Süleyman Bülbül ve Parti Meclisi Üyesi Mehmet Tüm birer konuşma yaparak 14 Mayıs’ta yapılan milletvekilliği genel seçimleri ile 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden beklenen başarının elde edilememesi üzerine parti içerisinde başlayan değişim taleplerine değindiler. Yaklaşık bir saat süren konuşmalarda seçimlerde büyük bir hayal kırıklığı yaşandığı, CHP içinde bir yeniden değerlendirme sürecinin geçirildiği, bu hafta il kongrelerinin biteceği ve Kasım ayında da kurultayın yapılacağını açıkladı.

Konuşmacı milletvekillerinin çoğunun yaşanan başarısızlıkta sadece Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun değil, MYK, Parti Meclisi, Genel Başkan Danışmanları ve Millet İttifakı bileşenlerinin de sorumluluğu bulunduğunu, herkesin bu sorumluluklarının gereğini yerine getirmesi gerektiğini dile getirdiler.

Konuk milletvekillerinin bazı sözleri ve konuşmaların uzaması üzerine salonda gerginlik yaşandı. Başta eski İl Başkanı Gazi Özkubat olmak üzere çok sayıda kişinin konuk vekillerin Ankara’da Genel Başkana söylemediği sözleri burada söylemesinin ve kongreyi uzatmasının gereği olmadığını açıklayarak tepki gösterdiler.

Gazi Özkubat, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzüne söylemediklerinizi neden bizim il kongremizde konuşuyorsunuz. Ankara’da konuşamadıklarınızı Çorum’da konuşup ortamı geriyorsunuz” diye konuştu.

Kongrede konuşmalarını bitiren milletvekillerinin Kırıkkale Kongresi’ne katılacakları gerekçesi ile salondan ayrılmaları da tepki çekti. Milletvekillerini saatlerdir dinlediklerini dile getiren partililer, onların da kendilerini dinlemesini istedi. Bazı partililerin ise milletvekillerinin ardından salonu terk ettiği gözlendi.

SOLMAZ SEÇİLDİ,

LİSTESİ DEĞİŞİYOR

Üyeler tarafından verilen imzalı önerge ile blok listeli seçim yapılmasının onaylandığı kongrede daha sonra Yönetim ve Denetim Kurulu raporları okunarak görüşmeleri yapıldı. Gelir-gider ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylanmasından sonra ise diğer siyasi konuşmalara geçildi. Dilek ve temenniler bölümünün ardından ise seçimlere geçildi.

Blok liste ile gidilen seçimde 472 delegeden salonda hazır bulunanların ve geçerli sayılanların 346’sının oyunu alan Av. Dinçer Solmaz CHP’nin yeni İl Başkanı seçildi.

Ancak Dinçer Solmaz’ın hazırladığı Yönetim ve Denetim Kurulu ile CHP Kurultay Delegelerinin olduğu liste ise bazı kişilerin üzerlerinin silinmesi nedeni ile netleşmedi. Gazetemiz yayına hazırlandığı süreçte halen sayım devam ederken, Dinçer Solmaz tarafından hazırlanan liste ise şu şekilde açıklandı:

“YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ: Arzu Meryem Akdoğan, Ali Çan, Cemal Demir, Uğur Eke, Serpil Erol, Ali Gökşen, Nafiye Kalender Eryücel, Haydar Keçeci, Gülay Özbal, Hülya Özdemir, Ali Özgür, Garip Özgür, Burak Özten, Feza Piroğlu Unaldı, Utku Şingil, Kenan Sir, Onur Sucu, Filiz Uygar Arslan, Celal Uysal, Halil Ünal.

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ: Cengiz Akveran, Hulusi Aydaş, Mahmut Bayatlı, Memiş Biçer, Yeter Özer, Ali Şahin, Yurdal Topakkaya, Yılmaz Uçar, Firdevs Yalçın.

CHP KURULTAY DELEGELERİ: Dinçer Solmaz, Utku Ulaş Taşar, Özgür Kılıç, Kenan Sir, Burçin Solmaz Polat, Feridun Ayvazoğlu, Veli Uysal, Celal Uysal”