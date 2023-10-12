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Milletvekili Bülbül, CHP Çorum İl Kongresine katılarak kürsüden oldukça sert bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da eleştiriler gönderen Bülbül, danışmanlarla birlikte karar alındığını, seçilmişlerin yok sayıldığını ifade etti. CHP’de değişimin şart olduğunu savunan Bülbül, “CHP değişmezse Türkiye değişmez. Değişimi mutlaka sağlayacağız, değişim engellenemeyecek” şeklinde konuştu.

Milletvekili Bülbül, “Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik. Yüzde 48 ile biz başarı elde etmedik. Biz kaybettik. Bu kayıplarımızı kongrelerde, kendi bünyemizde tartışmazsak geleceği kuramayız. Aynı kişilerle, aynı metotlarla aynı sonuçlara ulaşırız. Ben seçimden sonra MYK üyelerine ve genel başkanımıza sormak isterdim; ‘Biz neden kaybettik? diye sormak isterdim ama seçimden sonra yapılan toplantıda bizi konuşturmadılar. Milletvekili olarak seçim yenilgimizi daha konuşmadık bile. Seçilmişleri bir kenara itip danışmanlarla önemli kararlar aldınız. Anıtkabir’e hakaret eden ‘o kadını’ getirdiniz danışman yaptınız. Bunun hesabı sorulmayacak mı? Kime soracağız biz bu hesabı. Değişimi mutlaka sağlayacağız, değişim engellenemeyecek” ifadesini kullandı.

Süleyman Bülbül; partide Kılıçdaroğlu tarafından neden seçimin kaybedildiği yönündeki tartışmalara, sorgulamalara izin verilmediğini, konuşmalarının engellendiğini söyledi.

“Kayıplarımızın, seçim yenilgisinin nedenlerini daha tartışmadık. Bu kayıplarımızı kendi kongrelerimizde, kendi bünyemizde tartışmazsak geleceği kuramayız. Aynı yöntemlerle, aynı kişilerle, aynı metotlarla aynı sonuçlara ulaşırız. Genel başkana ve MYK üyelerine ‘biz neden kaybettik’ diye sormak isterdim. Bunları tabi ki tartışıp sorgulayacağız. Bizler yüzde 48 ile kazanamadık. Eğer yüzde 2 oy daha alsaydık, Türkiye’de çok şeyler değişecekti” diye konuşan Milletvekili Bülbül, Millet İttifakına destek veren partilere 38 milletvekilini kimin yazdığını sordu.