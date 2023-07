CHP İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi üyeleri, partinin eski yöneticileri ile partililerin geniş şekilde katılımı ile düzenlenen milletvekilliği aday adaylığı açıklamaları haftasonu da devam etti.

CHP milletvekili aday adaylığı başvurularını Genel Merkeze yapan Avukat Dinçer Solmaz, Avukat Burçin Solmaz Polat ve Prof. Dr. Habib Akdoğan geçtiğimiz Cumartesi günü İl Başkanlığı’nda düzenledikleri basın toplantıları ile hem aday adaylıklarını kamuoyuna duyurdular hem de seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları anlattılar.

“HERŞEY GÜZEL OLACAK”

Hep birlikte mücadele ederek hem seçimleri kazanacaklarını hem de ülkeyi bu iktidardan kurtararak fabrika ayarlarına döndüreceklerine inandıklarını belirten aday adayları “Herşey çok güzel olacak” görüşünde de birleşti. Buna göre CHP İl Başkanlığı’nda ilk toplantıyı Av. Dinçer Solmaz, düzenledi. 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin tarihi bir önem taşıdığının altını çizen Solmaz; “14 Mayıs’ta Türkiye Cumhuriyeti fabrika ayarlarına geri dönecek ve her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

“21 senedir ülkemizi çağın gerisinde bırakan, sadece kendi iktidarını nasıl devam ettiririm anlayışıyla hareket eden, demokrasiyi hedefe ulaşmak için bir araç gören, insan hakları, kadına şiddet, ekonomi, sağlık, adalet yani her alanda Türkiye’yi gerileten, yolsuzluk ve yoksulluğun simgesi AKP iktidarı, 14 Mayıs’ta yerini demokrasiyi, hak, hukuk ve adaleti savunan, insan onurunu baş tacı eden, yoksulluğu kader anlayışından çıkarıp her çocuğun yatağına tok gitmesini sağlayacak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına bırakacak” diyen Dinçer Solmaz, Genel Başkanları ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidar yürüyüşüne katkı vermenin herkesin sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Av. Dinçer Solmaz, mevcut iktidarın millete yıkım, acı ve yoksulluk yaşattığını da sözlerine ekledi.

“HEP BİRLİKTE MÜCADELE EDECEK VE KAZANACAĞIZ”

Daha sonra basın toplantısı düzenleyerek aday adaylığını açıklayan Av. Burçin Solmaz Polat ise “Bu çürümüş iktidarı yıkmak, hakça bölüşen, adil ve eşit bir düzen kurmak hepimizin çocuklarımıza boynunun borcudur. Biliyorum ki; bu eşitsizlik, adaletsizlik, yolsuzluk, hırsızlık, haksızlık, ve hukuksuzluk düzenini yıkacak, saray saltanatını bitireceğiz. Bunu bizler, zalime direnenler yapacağız. Çünkü; bizler için direnmek, bu zalimin iktidarında yaşamanın diğer adı oldu. Hep birlikte mücadele edecek ve kazanacağız” diye konuştu.

“13.Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında ülkeme bahar gelecek, millet ittifakı ortakları ile birlikte iktidar olacağız” diyerek sözlerine devam eden Burçin Solmaz Polat yapılacak seçimlerin Millet İttifakı’nın iktidarı ile sonuçlanacağını vurguladı. Türkiye’nin zor günlerden geçtiğini ifade eden Polat, şiddete, sömürüye ve vicdansızlığa dur, tek adam diktatörlüğüne hayır demek için, partisi adına sorumluluk alarak aday olduğunu dile getirdi.

“ÇORUM, GÖÇ ALAN BİR ŞEHİR OLMALI”

CHP İl Başkanlığı’nda son basın toplantısını ise Ufuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Habib Akdoğan düzenleyerek aday adaylığını duyurdu.

Konuşmasına ülkede yaşanan felaketlerden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getiren Prof. Dr. Akdoğan, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetin imkânlarıyla yetişen bir Çorumlu olarak bugüne kadar 65 bin öğrencinin eğitimine katkıda bulunduğunu, kentine ve ülkesine olan borcunu ödemek için aday adayı olduğunu kaydetti.

Konuşmasında Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiği kritik bir dönemde bulunduğumuzu, bu nedenle seçimlerin öneminin büyük olduğunu anlatan Akdoğan, emekçilerin hak ettiği payı aldığı, kimsenin yatağına aç girmediği bir Türkiye’ye katkı sağlamak istediğini vurguladı.

Çorum; sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle, coğrafi konumuyla ve de sahip olduğu insan kaynağıyla yüksek potansiyele sahip şehirlerden biri olduğunu ve göç veren değil göç alan bir kent olması için mücadele edeceğini belirten Akdoğan, “Denize ve Başkente hızlı trenle bağlanan bir Çorum için Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile Millet İttifakı üyeleriyle birlikte ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Hep beraber başaracağız. Bir ve beraber olacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Volkan SINAYUÇ)