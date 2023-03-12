MYK kararına göre, 13 ile 20 Mart arasında milletvekili aday adaylarının başvuruları alınacak. Başvurular, erkekler için 30 bin TL, engelli, genç ve kadınlar için 15 bin TL olacak. Bu arada deprem bölgesinden başvurular için özel bir tarife belirlenmesi bekleniyor.

13-20 Mart arasında yapılacak başvurulardan sonra, Genel Başkan Yardımcılarından oluşan bir komisyonun, milletvekili aday adaylarıyla bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmelerin komisyonda değerlendirilerek milletvekili listelerinin oluşturulacağı ifade ediliyor. (Haber Merkezi)

