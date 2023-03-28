Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde Çorum milletvekilliği aday adaylığı için 24 kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi.

Buna göre Çorum'dan 2’Sİ kadın olmak üzere 24 kişinin milletvekili olabilmek için Genel Merkeze ve İl Başkanlığına başvuruda bulunduğu kaydedildi. Ayrıca iki kişinin başvurusunun kabul edilmediği ve bir kişinin ise Çorum düşünürken, Ankara’dan aday adaylığı başvurusunda bulunduğu öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

