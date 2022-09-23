CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, gazetemizi ziyaret ederek, kuruluş yıldönümümüz nedeniyle Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm çalışanlarımızı kutladılar.
Bu sırada Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy da kutlama ziyaretine gelince, “sohbet ortaya düştü”. (Aliye ÖNCEL)
CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, gazetemizi ziyaret ederek, kuruluş yıldönümümüz nedeniyle Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm çalışanlarımızı kutladılar.
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