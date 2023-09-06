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CHP’nin ilçe kongreleri tüm hızıyla devam ediyor. Ortaköy İlçe Kongresi de yoğun bir katılımla yapıldı.

İlçe binasında yapılan kongrede divan başkanlığına CHP İl Başkanı Ümit Er, kâtipliklere Serdar Atay ve Ertuğrul Alan seçildi.

CHP İlçe Başkanı Rıfat Uzunca’nın açılış konuşması ile başlayan kongrede parti çalışmaları ve siyasi gündemi değerlendiren konuşmalar yapıldı.

İlçe Başkanı Rıfat Uzunca’nın göreve yeniden aday olmadığı kongreye; Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Ümit Er, Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Av. Dinçer Solmaz ve Av. Sadık Eral ile çok sayıda partili katıldı.

60 delegenin oy kullandığı seçimde CHP Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç olurken, Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Mustafa Şahin, Hıdır Öngen, Hamdullah Tilki, Döndü Genç, Cemalettin Erdemir, Şakir Koç, Satılmış Ceyhan, Özlem Demir, Durdu Aksel, Veli Sakallı.

İl Kongre delegeliklerine ise Çelebi Ardıç, Dursun Uzunca, Dilaver Yıldırım, Rıfat Uzunca, İsmail Özlü, İbrahim Uzunca ve Haydar Erkan seçildi.

CHP’nin ilçe kongreleri 12 Eylül’de Alaca, 16 Eylül’de Laçin ve 17 Eylül’de Merkez İlçe kongresinin yapılmasıyla birlikte tamamlanacak.