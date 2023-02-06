CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından MYK üyeleri ile toplantı halinde olduklarını ve belediye başkanlarının ekipleri ile birlikte vatandaşların yanında olduklarını duyurdu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Kilis, Elazığ ve Adıyaman Valilerimiz ile görüştüm. Belediye Başkanlarımız ekipleriyle, tüm gücüyle milletimizin yanında. MYK üyelerimizle toplantı halindeyiz, bu felaketi birlikte atlatacağız.”