Tahtasız, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer illerin il başkanları ile görüşerek istişareler yaptı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve bazı milletvekilleri ile görüşen Tahtasız, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile de bir süre sohbet etti.

Görüşmeler sırasında Çorum’un temel sorunları iletilirken, parti çalışmaları hakkında da bilgi verildi.

Ziyaretlere; CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız’ın yanı sıra Çorum’u temsilen törene katılan partinin yeni üyeleri Sevgi Dal ve Şehriban Cenan da katıldı.

(Haber Merkezi)

