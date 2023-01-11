CHP İl Başkanı Ümit Er’in koordinasyonunda ev ziyaretleri düzenleyerek broşür dağıtan ve bilgilendirmede bulunan CHP’li kadınlar, aile destek sigortasının öneminden bahsetti.

Ev ev gezerek CHP iktidarında hayata geçirilecek olan projeler hakkında bilgi veren kadınlar, bugüne kadar yaptıkları çalışmalara ilave olarak; Yeşilyurt bölgesinde İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar’ın da katılımı ile Ayfer Baydur, Asuman Şen ve Gülsemin Türkoğlu ile birlikte öbek çalışması yaptı, Aile Destek Sigortasını anlattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun büyük önem verdiği "Aile Destek Sigortası"nın partinin iktidarında ilk 6 ay içerisinde yasalaşacağı belirtiliyor.

İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, Aile Destek Sigortasının esas amacının güvenli yurttaş, güvenli toplum ve güvenli geleceği tesis etmek olduğunu vurgulayarak, “güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destek sigortası kurumu kurulacak. Aile destekleri sigortası önce ev hanımlarını desteklemektedir. Sosyal yardımların bütçe içindeki payı en az iki katına çıkarılacak. Kadınlar, gençler, çocuklar ve yaşlılara özel destek paketleri sağlanacak. Her aileye aile yapısına uygun özelleştirilmiş destek modeliyle yoksulluk sınırı altında hane kalmayacak. Bu proje halkımızın refahını ve huzurunu sağlayacaktır” dedi.

CHP iktidarında Aile Destek Sigortasının ilk 6 ayda yasalaşacağına değinen Anar, “para kadının hesabına yatacak. Ev kadınlığı meslek sayılacak, başvuranın sigortası yapılacak” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)

