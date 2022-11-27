Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet eden CHP İl Başkanı Tahtasız ve beraberindeki heyet, hem 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı, hem de sendika yöneticilerinden öğretmenlerin ve eğitim sisteminin sorunları hakkında istişare yaptı.

CHP iktidarıyla birlikte eşit işe eşit ücret ödeneceğini, sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen, kadrolu öğretmen ayrımının bitirileceğini savunan Tahtasız, okullarda öğretmen açığını kapatacaklarını, taşımalı eğitime son vereceklerini, köy okullarını yeniden eğitime açacaklarını, hiçbir öğretmenin yoksulluk sınırının altında maaş almayacağını kaydetti.

Tahtasız, ziyarette CHP’nin eğitim politikasını ve öğretmenler için yapacakları çalışmaları anlatarak

Öğretmenler için bağımsız bir meslek kanunu çıkaracaklarını, öğretmenler arası eşitliğin sağlanacağını, köy okullarının açılarak taşımalı eğitimin sona erdirileceğini vurguladı.

Ziyarette Tahtasız’a Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Uğur Eke, Kadın Kolları yöneticisi Feza Piroğlu ve İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Kıvanç Azman eşlik etti. (Haber Merkezi)

