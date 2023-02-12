Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Çorum’da partilileri ile biraraya geldi.

Çorum’un efsane siyasetçilerinden 19. Dönem Çorum Milletvekili Arslan Adnan Türkoğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere ilimize gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, cenaze töreninin ardından CHP İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, İl Başkanı Ümit Er, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve diğer parti yöneticileri ile sohbet ederek parti çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli olarak ülkemizde meydana gelen ve 10 ilde büyük felakete yol açan depremle ilgili değerlendirme yapan, ülke gündemi hakkında görüşlerini açıklayan Bülent Kuşoğlu, depremzedelere yönelik başlatılan yardım kampanyası hakkında bilgiler alarak emeği geçen herkese teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Ümit Er, ziyaretlerinden dolayı Bülent Kuşoğlu’na teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

