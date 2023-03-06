Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partiler, dün Saadet Partisi Genel Merkezi’nde yapacakları toplantının ardından ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu açıklayacaktı.

CHP İl Başkanı Ümit Er ve beraberindeki İl, İlçe ve Merkez İlçe Örgütleri dün saat 18.00’de Saadet Partisi Genel Merkezi önünde, 20.00’de ise CHP Genel Merkezi'nde yapılacak buluşmaya katılmak üzere sabah saatlerinde Çorum’dan otobüslerle Ankara’ya hareket etti.

İl Başkanı Er, 6 otobüs, 3 minibüs ve 25 özel araçla Ankara’ya gittiklerini sosyal medya hesabından duyurdu.



(Haber Merkezi)