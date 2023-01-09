Frene basmadan hizmetlere devam edeceklerini dile getiren Aşgın, "CHP Belediye Meclisi Grup başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz ‘Yeter başkanım çok yatırım yapıyorsunuz’ diyor. Evet çok daha fazlasını yapacağız CHP istese de yapacağız istemese de yapacağız, çatlasa da patlasa da yapacağız.” sözleriyle CHP'ye yüklendi.

"FRENE BASMAYACAĞIZ"

Aşgın, Çevre Yolu Farklı Seviyeli Kavşak, Tarihi Güpür Hamamı restorasyonu, Dikiciler Çarşısı projelerinden bahsederek, “Eğer 2020 yılında birisi bana Saat Kulesi etrafında 14 bin 500 metre kare alan meydan yapılacak deseydi ben inanamazdım. Halkbankasını yıktık. Ziraat Bankasını şu anda yıkmak üzereyiz ve orada 14 bin 500 metre kareyle ilgili hiçbir engel kalmadı. Bunu birlikte başardık bu sadece Halil İbrahim Aşgın’ın başarısı değil bu teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle hepimizin başarısıdır. Durmak yok yola devam, asla frene basmayacağız, sürekli gaza basacağız.” dedi.

CEYLAN: HIZLI TREN MÜJDESİNİ VERECEĞİZ

İl Binası’nda düzenlenen toplantıda AK Parti Milletvekili Ali Sami Ceylan da AK Parti olarak seçime hazır olduklarını bildirerek, şunları kaydetti: “Sandık 16’ncı kez milletimizin önüne gelecek. Bizim hiçbir şüphemiz yok. Bu seçimde Çorum’da hem de Türkiye’de 7 bölge de dahil olmak üzere zaferle çıkacağız. Hem Cumhurbaşkanımız hem de Meclis’te cumhur ittifakı olarak biz bu hizmet kervanına devam edeceğiz. İnşallah bu sene içerisinde de hızlı trenin müjdesini de daha büyük bir coşkuyla vereceğiz.”

