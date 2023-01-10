Ümit Er, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Feza Piroğlu, Safiye Önce, Merkez ilçe Yöneticisi Tuncay Polat, Belediye Meclis Üyeleri Erkan Özbal ve Mustafa Gürbüzer’le birlikte Başkan Aşgın’ı ziyaret etti. CHP heyeti yeni belediye binasının hayırlı – uğurlu olmasını temennilerini iletti.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, CHP heyetine teşekkür etti. Aşgın, günün anısına Ümit Er’e bir hediye verdi.

CHP İl Başkanı Ümit Er ise misafirperverliği ve anlamlı hediyesi nedeniyle Başkan Halil İbrahim Aşgın’a teşekkürler etti.



(Volkan SINAYUÇ)

