Parti binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıya; CHP İl Başkanı Ümit Er, önceki dönem İl Başkanı ve Milletvekili Aday Adayı Mehmet Tahtasız, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Genel Müdürümüz duayen gazeteci Mehmet Yolyapar, bazı parti yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

CHP İl Başkanı Ümit Er ve Milletvekili aday adayı Mehmet Tahtasız, parti çalışmaları, Çorum’un temel sorunları ve gündeme dair bazı konularda açıklamalar yaparak basın mensupları ile görüş alışverişinde bulundu. Er ve Tahtasız, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı.

Gazeteciler ise kendilerini unutmayarak sohbet toplantısında bir araya getiren CHP’li yöneticilere teşekkür etti.



(Nurdan AKBAŞ)

