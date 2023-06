CHP’nin kuruluşunun 99. yılı nedeniyle ülke genelinde eş zamanlı olarak Atatürk anıtlarına çelenk sunma töreni düzenlenecek. Çorum’da da 9 Eylül Cuma günü saat 09.30’da Atatürk Anıtı’nda partinin kuruluş yıldönümü nedeniyle çelenk sunma töreni yapılacak.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Kurtuluşun ve kuruluşun partisi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün iki büyük eserinden biri; laik, çağdaş, sosyal ve hukuk devleti olan Türkiye’mizin teminatı Cumhuriyet Halk Parti’mizin kuruluşunun 99. yılı kutlu olsun.9 Eylül Cuma günü saat 09.30'da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma törenine tüm halkımız davetlidir” dedi.

“ÜLKEMİZİ DEMOKRASİYLE TANIŞTIRAN TEK PARTİYİZ!”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de partinin 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınladı. Ulaş Tokgöz, yayınladığı mesajında mensubu, üyesi ve temsilcisi olmaktan her zaman büyük onur duyduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 99. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhuriyetten daha önce 9 Eylül 1923 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu hatırlatan Ulaş Tokgöz, Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında ve devrimlerin gerçekleşmesinde önemli roller üstlendiği gibi sonraki süreçte de ülkenin çok partili sisteme geçmesine katkıda bulunduğunu ve bu ülkeyi demokrasiyle tanıştırdığını söyledi.

CHP’nin kökleri olan, cumhuriyetin her adımında adımları olan ve Türkiye'deki bütün dönüşümlerde imzası olan bir siyasi parti olduğunu vurgulayan Ulaş Tokgöz, “Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, ‘Benim iki büyük eserim var, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisi’dir’ diyerek, aslında Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini bizlere emanet etmiştir. Geldiğimiz süreçte yoluna en emin adımlarla, tarihsel mirası ve birleştirici gücüyle bütünleşerek devam etmektedir” dedi.

CHP’NİN dünün, bugünün ve yarının partisi olduğunu dile getiren CHP Merkez İlçe Başkanı Tokgöz, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet Halk Partisi, bir parti olmasının ötesinde savaş meydanlarında kurulmuş olan milli mücadeleyi vermiş olan ve bunun devamında cumhuriyetin, devrimlerin yeniden hayata geçirilmesinde önemli roller üstlenmiş, bu ülke de demokrasi için mücadelesini sürdüren bir siyasi partidir. CHP’nin 99. yılını yürekten gururla kutlarken, 99. yılda Mustafa Kemal Atatürk'e bir kez daha şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Önümüzdeki süreçte yerel seçimlerde yakaladığımız başarıyı genel seçimlerde de yakalayarak Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını kuracağız. CHP olarak; kimsenin dışlanmadığı, kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin birinci sınıf vatandaşı olarak yaşadığı, demokrasinin kurallarının tamamen işlediği, herkesin mutlu ve huzurlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün de hak, hukuk, adalet mücadelesiyle ve bu ülkeye demokrasiyi yerleştirme mücadelesiyle emin adımlarla yoluna devam eden bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Bu partinin her üyesi, her seçmeni, her ferdi bu bilinçle hareket edeceğine inancımız tamdır. Bu düşüncelerle, bu ülkenin bütün güzel insanlarını altı okun çatısı altında birlikte yürümeye, bu çatı altında birleşmeye, kucaklaşmaya ve siyaset yapmaya davet ediyorum.”

Ulaş Tokgöz ayrıca bugün saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na yapılacak törene tüm Çorumluları davet etti.

(Volkan SINAYUÇ)