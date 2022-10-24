Seyit Ahmet Ç.(37), Ulukavak Mahallesi Çatalhavuz 26. Sokak’ta bulunan adreste yeğeni B.Ö.(17) tarafından tüfekle vuruldu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından vurularak ağır yaralanan Seyit Ahmet Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralama olayını gerçekleştiren B.Ö., ise suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı Seyit Ahmet Ç.’nin acil ameliyata alındığı öğrenildi.



