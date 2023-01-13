Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destek ödemesini bugün üreticilerin hesaplarına yatırdı. AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da, çiftçilere 7 milyon 218 bin 571 liralık ödeme yapıldığını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada: “Çiftçilerimizin her daim yanında olmaya devam ediyoruz. Türkiye genelinde 184 milyon 968 bin 632 liralık tarımsal destek ödemeleri çiftçilerimizin hesabına yatırıldı. Çorum'da da çiftçilerimize 7 milyon 218 bin 571 liralık ödeme yapıldı. Bu ödemelerin 3 milyon 24 bin 550 lirası hayvan genetik kaynakları koruma desteği, 2 milyon 39 bin 400 lirası hayvan hastalıkları tazminat desteği, 966 bin 800 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği, 1 milyon 187 bin 821 lirası TMO alım prim desteği olarak hesaplara yatırıldı. Üreticilerimize hayırlı olsun” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

