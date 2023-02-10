Hafta başından beri yaşanan deprem felaketi nedeniyle felaketin yaşandığı illerden biri olan Adıyaman’da bulunan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, sabah saatlerinde Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoğlu’nun vefat haberini aldı. Ceylan, yarın toprağa verilecek olan Türkoğlu’na son görevini yerine getirmek için Çorum’a döndü.

Milletvekili Ceylan, ayağının tozuyla da Adnan Türkoğlu’nun eşi Aydan Türkoğlu’na ve ailesine beraberinde AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, geçmiş dönem Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Çorum Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.

Aileye başsağlığı dileyen Ceylan, “Adnan abi Akil bir insan ve Çorum için büyük bir kazançtı. Herkes tarafından sevilen, sayılan ve tecrübelerinden her zaman istifade ettiğimiz değerli büyüğümüzdü, Üzerimizde büyük emeği var ve boşluğunu her zaman hissedeceğiz. Haftada en az üç dört kere telefonla istişare ediyorduk. Sizlere, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin, mekanı cennet makamı ali olsun.” dedi.