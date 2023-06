Dünya Engelliler Günü kapsamında Anitta Otel’de düzenlenen programa Milletvekili Ceylan ile birlikte AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Semra Akyüz Özdağ ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da iştirak etti.

Programda Milletvekili Ceylan’ın bugüne kadar tüm dertleri ile ilgilendiğini ve isteklerini yerine getirmek için canla başla mücadele ettiğini belirten Türkiye Zihinsel Engelliler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Çorum Özel Eğitime Muhtaç Spastik ve Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları kendisine teşekkür etti.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan programda yaptığı konuşmada engelli çocuklar için Çorum’a engelli çocuklarının yatılı olarak kalabileceği bir kreş yaptırma sözü de verdi.

Programda engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Milletvekili Ceylan, ailelerin sorunlarını dinledi. Bir engelli çocuk annesi, özellikle düğün, cenaze gibi özel günlerde engelli çocuklarını bırakabileceklerin bir mekana ihtiyaçlarının olduğunu belirterek, Milletvekili Ceylan’dan bu konuda destek istedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan da engelli bireyler ve ailelerinin her isteğinin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar Çorum’a 28 Özel Eğitim Okul ve Merkezi yaptık. İlimizde 71 tane özel eğitim sınıfı, 243 tane destek eğitim odası, 19 evde eğitim alan öğrencimiz1486 kaynaştırma öğrencimiz bulunmaktadır. Özel evlatlarımız ve kıymetli aileleri ile her zaman olduğu gibi bu anlamlı günde de bir araya gelerek sohbet ettik. Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen programda engelli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelerek, ailelerin istek ve taleplerini dinledik. Annelerimiz özellikle düğün, cenaze gibi özel günlerde engelli çocuklarını bırakabileceklerin bir mekana ihtiyaçlarının olduğunu belirttiler. Annelerimizin bu haklı talebini en kısa sürede yerine getireceğiz. Bugüne kadar aklımıza gelmeyen bu talebinizi de çok önemsiyorum. Size engelli çocuklarımızın hizmetine sunulacak bir engelli kreşi yapma sözünü de buradan veriyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmasında “Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz” diyen Milletvekili Ceylan, asıl meselenin zihinlerdeki engeli aşmak olduğunu vurguladı.

Tüm özel bireylerin gününü kutlayarak “Bu anlamlı günde asıl meselenin fiziki değil kalplerdeki, zihinlerdeki engelleri aşmak olduğuna inanıyorum” diyen Ceylan, AK Parti olarak Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde her alanda olduğu gibi engelli vatandaşlara yönelik olarak da devrim niteliğinde çalışma ve düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, engellilerin toplumsal yaşama tam katılımlarını sağlayarak, hayatın her alanında aktif bireyler olmalarını amaçlayarak çalışmalarını sürdürme ve yapılanları daha da ileri taşıma gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Çorum’da bugüne kadar 1 milyon 741 bin TL değerinde akülü aracın gelen talepler doğrultusunda engellilere hediye edildiğini belirten Ceylan; “Hak eksenli bir anlayışla engelli vatandaşlarımız için eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan bakıma, istihdamdan erişilebilirliğe kadar her alanda hayata geçirdiğimiz politikalarla engelleri birlikte aştık. Önümüzdeki dönemde de engelli vatandaşlarımıza yönelik ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, hayatın her alanında desteklerimizi, teşviklerimizi, çalışmalarımızı sürdürmeye hep birlikte devam edeceğiz. Haklının Yüzyılında Engel Yok. Hak temelli bir anlayışla, Engelli vatandaşlarımızın haklı her mücadelelerinde her daim yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Tek bir engelli kardeşimiz dahi kendisini dışlanmış, çaresiz hissederse bunun vebali hepimiz üzerinedir. Türkiye'deki bütün ailelerimizi yaşamın her alanında hayatlarını sürdürebilir konuma getirmeden hiçbirimize durmak, dinlenmek yok. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde büyük hassasiyetle hayata geçirilen çalışmalarımız özel evlatlarımız ve onların kıymetli aileleri için yapılmıştır ve yapılmaya devam edecektir. İnsanı insan, yapan merhametidir sevgisidir. Özel insanlara sevgiyle Engelliler Günü’nün toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli kardeşlerimize ve kıymetli ailelerine mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. “Önce insan” diyen, insanı “yaratılmışların en şereflisi” olarak gören bir geleneğin mensupları olarak bizler, her konuda engelli kardeşlerimizin yanında yer almaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem veriyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılan engelli bireyler ve aileleri canlı müzik eşliğinde doyasına eğlendi.



(Volkan SINAYUÇ)