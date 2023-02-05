AK Parti teşkilatları ile toplantılar yapan Milletvekili Ceylan, aynı zamanda esnaf ziyaretleri yaparak, seçimlerin ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Milletvekili Ceylan, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte MHP Aydın İl Başkanlığını da ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ceylan, “Bizler, hepimiz ezelden gelen ve inşallah ebede giden bir mübarek davanın hizmetkârlarıyız. Cumhur ittifakı var oldukça Türk vatanı üstünde hesap yapanlar hüsrana uğrayacak ve Türk milletine tuzak kuranlar tarihi bir hezimete daha uğrayacaktır” diye konuştu.

Cumhur İttifakının bu milletin aydınlık yarınlar demek olduğunu vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Cumhur İttifakı demek Bağımsız ve Büyük Türkiye sevdası demektir. Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Türkiye doğru yoldadır ve geleceğin lider ülkesi yolunda emin adımlarla yürüyecektir. Çünkü Cumhur İttifakı bu ülkenin teminatıdır” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)

