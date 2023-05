Beyaz bastonun görme engelli bireyler için bağımsız hareketin temel aracı olduğunu belirten Milletvekili Ceylan, “Aynı zamanda, görme engelli bireyin vücudunu engellere karşı koruyan, güvenli ve etkili bir şekilde hareket etmelerini sağlayan tıbbi bir araçtır” dedi.

Beyaz bastonun kullanılmasıyla kazanılan bağımsızlık, görme engelli bireylerin özgüvenini, sosyal uyumlarını ve mesleki olanaklarını artırdığını kaydeden Milletvekili Ceylan, Türkiye’de 200 binden fazla görme engelli birey var ve bu kişiler hareketlerine destek olmaları için geleneksel beyaz baston kullanıyorlar” diye konuştu.

Milletvekili Ceylan, görme engelli vatandaşların en tabii ihtiyacı olan beyaz bastonları hediye etmenin sevincini yaşadığını söyledi.

"Engelli hemşehrilerimize yapacağımız hiçbir şeyin maddi bir değeri yoktur" diyen Milletvekili Ceylan, "Ne yapsak onlar için azdır. Bu manada da şu ana kadar yapılanlar var ama yetmez. Başta toplu ulaşım, parklar, yollar, caddelerde ulaşım gibi hizmetleri çoğaltarak engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

“MİLLETVEKİLİMİZ HER ZAMAN YANIMIZDA”

Çorum Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı ise Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti. Kendilerine her projede destek verdiğini, istedikleri her an Ceylan’a ulaşabildiklerini vurgulayan Kabakçı “Bugüne kadar her projemizde bizlere destek veren, her zaman ulaşabildiğimiz bir milletvekilimiz var. Milletvekilimiz her zaman yanımızda. Bunu her zaman hissedebiliyoruz. Yaptığı çalışmalarla engelli dostu bir insan olduğunu gösteriyor. Engellilerin her alanda daha da konforlu bir yaşam sürmesi için çaba sarf ediyor” diye konuştu.

ÖZEL TEŞEKKÜR

Kendilerine beyaz baston desteği veren Milletvekili Ceylan’a teşekkür eden Kabakçı “Bu bağlamda bizlere beyaz baston desteğinde bulunan AK Parti Milletvekilimiz ve MKYK Üyemiz Sayın Ahmet Sami Ceylan beyefendiye dernek üyeleri ve yönetim adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)