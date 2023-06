“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, 24 Kasım 1928 tarihinde Millet Mektepleri Başöğretmenliği unvanının verilişinin 94. yıldönümünü ve bu anlamlı günü 1981 yılından itibaren, “Öğretmenler Günü” olarak kutlamanın mutluluğu içindeyiz” ifadelerini kullanan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan; “Eğitim bugün artık sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru değil, aynı zamanda bir milletin dünya üzerindeki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Günümüz dünyasında olduğu gibi; ülkemizin de gelişim, değişim ve kalkınmasını gerçekleştirip gelecekle ilgili hedeflerimize ulaşmada eğitim ve öğretmenin görevi çok büyüktür. İşte bu yüzden kutsal bir göreve sahip olan öğretmenlerimiz, bizler içinde son derece önemli ve değerlidir. Onların yetiştireceği nesiller, hiç şüphesiz ki ülkemizin geleceğini şekillendiren kişiler olarak karşımıza çıkacaktır” diye konuştu.

“Büyük fedakârlık ve özveri göstererek, geleceğin teminatı yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, yetiştiren, onlara iyiyi ve doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, Cumhuriyet değerlerini, demokrasiyi, insan haklarını ve hukukun üstünlüğünü öğreten, sorumlu bireyler olarak yetişmesine hayat rehberi olan, vatan ve millet sevgisini aşılayan, onların yetişmelerindeki çabalarınız her geçen gün daha büyük önem kazanmaktadır” diyen Milletvekili Ceylan yayınladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“İdealini ve heyecanını daima taze tutan, kendini her zaman yenileyen siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde ülkemiz, her alanda kalkınmış ve gelişmiş bir dünya devleti haline gelecektir. “İlim Çin’de bile olsa gidip onu alınız” diyen bir anlayışın temsilcileri ve eğitim ordusunun yurdun dört bir yanına dağılmış neferleri olan öğretmenlerimizin aydınlık yüzleri, yetiştirdikleri binlerce çocuğun ruhuna ışık saçmaktadır.

Eğitim adına yapılan her çalışma, devletimizin ve milletimizin kaderini doğrudan ilgilendirmekte ve etkilemektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki çalışmalarınızda da bu şuurda olacağınıza yürekten inanıyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin vatanına ve ülkesine bağlı yetiştirilmesinde, dolayısıyla ülkemizin geleceğinin şekillenmesinde gösterdiğiniz özveri ve emeğe teşekkür ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit olan ve aramızdan ayrılan tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle; gerek ilimiz genelinde görev yapmakta olan, gerekse de eğitim camiasına uzun yıllar emek vermiş ve emekli olmuş tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum”

(Haber Merkezi)