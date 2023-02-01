Çorum arıcılarının mevcut durum ve sorunlarına ilişkin değerlendirmenin yapıldığı ziyarette Birlik Başkanı Yücel Saygın, Çorum’a mevcut 40.000 adet kovana daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Ziyarette birliğin faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Milletvekili Ceylan’a bilgiler veren Yücel Saygı, “Milletvekilimiz Ceylan’a bu zamana kadar kendisine ilettiğimiz tüm projelerimiz ve diğer taleplerimiz doğrultusunda vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

DOKAP projesi kapsamında Çorum İli Arı Yetiştiricileri Birliği Üyesi arıcılara 1450 adet kovan %70 hibeli olarak dağıtılacağının müjdesini veren Ceylan, “Bu ihtiyacın karşılanması için mevcut kalkınma ajansları üzerinden 9.000 adet daha kovan dağıtımına ilişkin projenin hazırlanmasını sağlayacağız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her daim çiftçimizin ve üreticimizin sonuna kadar yanındayız. Biz ülkemizi kalkındırmak, milletimizi müreffeh hale getirmek için yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Arı yetiştiriciliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, DOKAP projesi kapsamında Çorum’da yapımına başlanılan tam otomatik bal dolum tesisinin faaliyete geçirilmesi için tesis inşaatının TKDK üzerinden daha hızlı bir şekilde yapılması için gerekli girişimlerde bulunduğunu kaydetti.

(Haber Merkezi)

