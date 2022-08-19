Cumhurbaşkanını Manisa’da en iyi şekilde ağırlamak için yapılan tüm çalışmaları bizzat kendisi yöneten Milletvekili Ceylan, ilçe teşkilatlarını da ziyaret ederek, onlarla istişare toplantıları düzenliyor.

Ceylan bu defa gittiği Manisa’nın Yunusemre İlçesi’nde hem teşkilat toplantılarına katıldı, hem de ilçe esnafını gezerek, esnaf ve vatandaşla sohbet etti.

YUNUSEMRE’DE CEYLAN’A SEVGİ SELİ

Yunusemre parti teşkilatı ve halkı ile kucaklaşan Ceylan, vatandaşların ve partililerin sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Milletvekili Ceylan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla bugün Manisa’da gerçekleştirecek olan miting öncesi Kütahya AK Parti Milletvekili İshak Gazel, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, İl Başkan Yardımcıları, İl Kadın Kolları Başkanı Ahnik Yavaş, Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ile birlikte Yunusemre İlçesi’nde Mahalle Başkanları ve Sandık Başkanları ile koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

Misafirperverlikleri için Yunus Emre teşkilatına teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “Bizim bu ülkeye daha yapacak çok işimiz, bu millete getirecek daha çok hizmetimiz var." diyen Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2023 hedeflerimiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDİYORUZ”

Teşkilatlarla birlikte gönül gönüle çalışmalara devam ettiklerini belirten Milletvekili Ceylan, 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

“Yüz Yüze 100 Gün diyerek heyecanımız, enerjimiz, milletimize sevdamızla dokunmadık gönül, çalınmadık kapı bırakmamak için sahadayız” diyen Ceylan, bu çalışmalarının 2023'te kazanacakları zaferin gönül köprüsü olacağını kaydetti. (Haber Merkezi)

