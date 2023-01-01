AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Dış İlişkiler Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Türkiye-Brezilya Dostluk Gurubu Başkanı Mustafa Köse ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı ile birlikte Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın Başkent Rio De Janeiro’da gerçekleştirilecek yemin törenine katılmak için Brezilya’ya gitti.

Milletvekili Ceylan, Türk heyeti ile birlikte Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva’nın dün yapılan yemin törenine ülkemizi temsilen katıldı. Milletvekili Ceylan’ın yer aldığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti, ziyaret vesilesiyle, diğer ülke Dışişleri Bakanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek.

(Haber Merkezi)

