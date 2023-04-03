Çorum’un her sorunu ile yakından ilgilenen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, özellikle de hasta ve engelli hemşehrilerinden gelen talepler konusunda çok daha fazla hassas davranıyor. Bugüne kadar 100’lerce engelliye akülü araç ve tekerlekli sandalye sağlayan Milletvekili Ceylan’dan bu kez de Ortaköy İlçesi Aşdağul Beldesinde ikamet eden Şehit Mahsuni Türkmen’in babası Reşit Türkmen’in akülü araç talebine kayıtsız kalmadı.

Ceylan tarafından temin edilen akülü araç, Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan, Aşdağul Belde Belediye Başkanı Mehmet Çelik, İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İlhami Kunduracı ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Eray Çelik aracılığıyla şehit babasına teslim edildi.

Teslim sırasında Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüntülü konuşturulan şehit babası Reşit Türkmen, “Allah senden bin kat razı olsun. Hiçbir yere gidemiyordum, bir şey yapamıyordum ve üzülüyordum. Şu andaki sevincimi ve duygularımı anlatamam. Bana bu iyiliği yapan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan, Ahmet Sami Ceylan Vekilimizden ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah, sizleri başımızdan eksik etmesin ne muradınız varsa versin" diye konuştu.

Şehit babasının sevincine ortak olan Milletvekili Ceylan ise, “Güle güle kullanın. Sizin bu ihtiyacınızı karşılayabildiğimiz için çok mutluyuz. Hele sizin şu yüzünüzdeki gülümsemeyi gördükten sonra daha da mutlu olduk. Bu dünyada her birimizin engelli konumuna düşebileceğinin bilinciyle, engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştırmak, onların toplumla daha da bütünleşmelerini sağlamak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarına destek olmaya özen gösteriyoruz. Mevlam, yaşama sevinci ile hayata tutunan vatandaşlarımıza ve sizlere sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde bir ömür sürmeyi nasip eylesin.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında aktif olarak yer almalarını sağlamaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ortaköy İlçe Başkanı Yusuf Özdemircan da, Ahmet Sami Ceylan’a taleplerini yerine getirmesi noktasında gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür etti.