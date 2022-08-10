AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün şampiyon pehlivanlarını ağırladı.

661.Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde büyük orta boyda şampiyon olan Bekir Eryücel ile küçük orta boyda üçüncü olan Muhammet Ali Eryücel, antrenörler Ahmet Serbest, Rasim Saraç ve Hakkı Ceylan, pehlivanlar Murat Kalender, Yunus Küçük, Eren Kanbur, Batuhan Şahin Laik AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ı, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’ı ziyaret ettiler.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Yağlı Güreş Sorumlusu Ahmet Serbest, Rasim Saraç yapılan yağlı güreşlerde Çorum adına güzel dereceler yaptıklarını yeni oluşumun ardından gelen bu başarıların verilen destek ile artarak devam edeceğine inandığını belirterek Ahmet Sami Ceylan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ahmet Sami Ceylan ise Çorum’u spor kenti yapmak adına çalışmalarının aralıksız devam ettiğini Ata sporu güreşin Çorum için çok ayrı bir yeri olduğunu belirterek ‘Bizlerde tüm branşlara olduğu gibi güreşede büyük önem veriyoruz. Elde edilen bu başarılardan dolayı sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum.

Çorum adına mücadele eden ve şehrin tanıtımına katkıda bulunan herkes bizim için önemli ve değerlidir. Bizler başarılar kazandırmaya devam ettiğiniz sürece bizlerde sizlerin yanında olacağımızdan emin olabilirsiniz. Başarı sizden destek bizden’ dedi.

Ceylan 12-14 Ağustos tarihlerinde yapılacak Balıkesir Kurtdereli güreşlerinde mücadele edecek pehlivanlara başarılar diledi.

(Bülent USLU)