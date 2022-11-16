Ceylan, Özel İdarelerin sorumluluk bölgelerinde meydana gelen deprem, sel, heyelan, yangın, kaya düşmesi vb. afetler sonucu altyapılarda oluşan hasarların giderilmesi amacıyla Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından ödeneklerin aktarıldığını ifade etti. Maliye Bakanlığı’nın imkanları nispetinde sağlanan ödenek desteğinden Çorum’un da faydalanması konusunda girişimlerde bulunduklarını anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, bu taleplerinin olumlu karşılandığını ve Çorum İl Özel İdaresi’ne afet yardımı adı altında 2 milyon TL ödenek aktarıldığını duyurdu. (Haber Merkezi)

