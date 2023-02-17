Birlik ve beraberliğin özellikle bu zorlu süreçte çok önemli olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: “Miraç Kandili’nin, ülkemizi yasa boğan hazin bir afeti yaşadığımız bu günlerde dayanışmamızın, birliğimizin ve beraberliğimizin artmasına vesile olmasını diliyorum. Kandiller bu düşünce ve gücü pekiştiren, birlik ve beraberliğimizi daha da perçinlemek adına millet olarak kenetlendiğimiz gecelerdir. Bu mübarek günle birlikte, yaşadığımız zorlu süreçte dayanışmayı ve yardımlaşmayı artırarak afetzedelerimizin yaralarını hep birlikte saracağız. Her zaman ayağa kalkmasını bilen bir millet olarak bu deprem felaketinin üstesinden el ele vererek geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Ahmet Sami Ceylan; “Bu duygu ve düşüncelerle başta Çorumlu hemşehrilerim olmak üzere tüm İslâm Aleminin Miraç Kandilini tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içinde daha nice kandillere kavuşmayı, bütün İslam Aleminin ve insanlığın barış ve huzur içinde olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha ‘asrın felaketi’ olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği şehirlerde ki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi.