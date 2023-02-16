Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, milletvekillerinin de yer aldığı heyet, Diyarbakır’da depremzedeler için oluşturulan çadır kent alanında incelemelerde bulundu.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde çalışmalar hakkında bilgi akan heyetin Diyarbakır ziyareti ile ilgili açıklama yapan Milletvekili Ceylan, depremden etkilenen vatandaşların durumları hakkında bilgi alarak, yürütülen çalışmaları değerlendirdiklerini anlattı.

Ceylan, “Devlet ve millet olarak, ele ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. Depremin ilk anından itibaren, tüm imkânları ile bölgede olan devletimiz, milletimizle el ele bu felaketin açtığı yaraları da saracaktır” ifadelerini dile getirdi.

Devletin tüm imkânlarını vatandaşlar için seferber ettiğini vurgulayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Milletimizle kenetlendik, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız” diye konuştu.

Ceylan, “Bu büyük felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi. (Haber Merkezi)

