"Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi’nin 951. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” diyen Milletvekili Ceylan, “Sultan Alparslan’ın ‘Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır’ sözlerinden de anlaşılacağı gibi Anadolu’nun sonsuza kadar ‘Türk Yurdu’ olmasını ve kalmasını sağlayacak olan 26 Ağustos 1071 tarihindeki bu büyük zafer ile birlikte atalarımızın asırlar süren var olma mücadelesi, 4 kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk halini almıştır. Malazgirt Zaferi’nin gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur” dedi.

Bugün şanlı tarihimizde bir başka destanın Büyük Taarruz’un başlangıcının 100. yıldönümü olduğunu hatırlatan Ahmet Sami Ceylan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, 26 Ağustos’ta başlayan ve 30 Ağustos 1922’de tarihe altın harflerle yazılan bu eşsiz zafer ile Türk milletinin bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu kahramanlık destanının önemi, bizim milli şuur ve vazife duygusuyla geleceğe taşıyacağımız güzide bir mirasımızdır.

Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü kutluyor, başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere milli mücadelemizin önderi Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, vatanın bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı uğruna hayatlarını feda eden, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)

