Törende konuşan Ceylan, ilçeye yapılan hizmetleri anlattı. Oğuzlar’a ilçe stadyumu, aydınlatması, soyunma odaları yapıldığından bahseden Ceylan, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın ilçede spor sahasında bulunan ve Çorum İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait 2 prefabrik soyunma odasının kaybolmasına ilişkin iddialarını komik bulduklarını belirterek, şunları söyledi: “Konteyner soyunma odalarını götürdüler diyorlar, ufukları bu kadar. Ne diyor sporcuların soyunacağı yerler diyor Allah Allah. Her tarafı komik. Nereden baksan tutarsızlık. Neyse biz işimize bakıyoruz. Bir kamyoncu amca vardı ne diyordu ‘Onlar konuşur AK Parti yapar’.”

