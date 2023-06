Ceylan'a ziyarette Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Delegesi Mustafa Özbayram, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı İlyas Akyol, Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da eşlik etti.

Bektaş ile bir süre görüşen Milletvekili Ceylan, Çorum'un kırsalı için güzel çalışmalar yapıldığını vurguladı.

Özel İdare’nin 2023 bütçesinin onaylandığının hatırlatılması üzerine Milletvekili Ceylan, “İnşallah Çorum'umuza kırsalımıza hayırlar getirir. 100 milyonluk bir bütçe ve bütçeyi onaylarken de, bu bütçeyi çalışırken de çok titizlikle çalıştığınızı biliyorum. Adil adaletli bir şekilde her köyümüze eksikleri neyse ona göre bütçeyi oluşturduğunuzu da biliyoruz. Onun içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Mutlaka eksik kalan yerlerimiz vardır, bunu da Allah nasip ederse inşallah diğer KÖYDES'ten, diğer bütçelerden de bu köylerimize yardımda bulunacağız, eksiklerini gidereceğiz” diye konuştu.

Çorum halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini dile getiren Ceylan, “Bizim başlarken parolamız her zaman, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkartmaktı. Geldiğimiz noktada hamdolsun Çorum'da tarımsal sulamada olsun, içme suyunda olsun, kanalizasyonda olsun, yollarımızda olsun hepsinde geldiğimiz nokta yüzde 99'lar, içme suyunda yüzde 100 tamamlamış bulunuyoruz. Mutlaka köylerimizin eksikleri var onu da dediğim gibi peyderpey tamamlayacağız. Tüm ekibinizle beraber gerek bürokrat arkadaşlarımız gerek şahsınız ve ekibiniz gerçekten can siper hane çalışıyorsunuz. Tüm mesainizi görüşmelerinizin olmadığı günlerde de burada geçirdiğinize de şahit oluyoruz. Tüm muhtarlarımızı dinliyorsunuz, tüm derdi olan vatandaşlarımızın hepsini dinliyorsunuz. Onların dertleriyle dertleniyorsunuz, çözüm için çırpınıyorsunuz. Bize açtığınız telefonların hepsinde hiç şahsınızla ilgili talepte bulunmuyorsunuz. Talepleriniz köylerimize nasıl daha fazla hizmet ederiz şeklinde. Bu yüzden sizi tebrik ediyorum. Başarılı bir performans gösterdiniz seçildiğiniz günden bu tarafa bundan sonrada bu başarının artarak devam edeceğinden hiç bir şüphemiz yok. Allah yolunuzu açık etsin” ifadelerini kullandı.

BEKTAŞ'TAN CEYLAN'A TEŞEKKÜR

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Milletvekili Ceylan'ın desteğiyle sorunları çözdüklerini söyledi.

Milletvekili Ceylan'ın her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Bektaş, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız keza siz zatıaliniz her zaman meclis üyelerimizin ilçelerimize bağlı köylerimizde dahil 759 köyü 393 bağlısıyla 1152 köyümüze yapılacak hizmetler konusunda her zaman yanımızda oldunuz. Allah devletimize zeval vermesin. Ne zaman hizmetlerimizi gerçekleştirmek konusunda maddi olarak sıkışsak sizlerin sayesinde birçok bakanımız bizlere her türlü maddi desteği sağladı. Keza sizin sayenizde geçen yıl ek bütçemiz geldi. Allah sizden razı olsun. 2019’dan bu yana birçok hizmet yapılmış olsa da bu yıl hizmet bütçemizi üçe katladık. Geçen yıl 30 milyon olan yatırım program bütçemizi bu yıl 100 milyon olarak belirledik. İlçeler bazında geçen yılki bütçeleri katlayarak büyük ilçelerimize 9 milyon, orta ilçelerimize 6 milyon küçük ilçelerimize 2 milyon TL tahsis ettik. İlçelerimizin yatırım programlarını seçilmiş il genel meclis üyelerimiz belli oluyor. Merkez köylerimizin hizmetlerini İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ve birim müdürlerimizle bir araya gelerek öncelik durumuna ve ihtiyaçlarına göre bir liste çıkardık. Hangi köyümüze ne kadar hizmet yapılmış yol, içme suyu, tarımsal hizmetler ve kilit taşı olmak üzere ve hangi köyümüzün neye ihtiyacı var bunların istişaresini yaparak adaletli bir şekilde yüzümüzün akıyla bütçemizi meclisimizden oy birliği ile geçirdik. Çorum'umuza köylerimize hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)