TKDK Çorum İl Koordinatörlüğü’nün 2022 yılı faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ceylan şunları dile getirdi:

“TARIMI VE KIRSALI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ”

“Ülkemizin üreten bir ekonomi haline gelmesi için hükümetimiz devletin tüm imkânlarını milleti için seferber etmektedir. AK Parti iktidarları döneminde özellikle tarım ve kırsal kalkınma alanında çok ciddi imkanları vatandaşlarımıza aktarmaya gayret ettik. Bu anlamda devlet ile millet arasında köprü olan kurumlarımızdan biri olan TKDK; ilimizde hayvancılık, işleme-pazarlama ve çiftlik faaliyetlerini çeşitlendirmeye yönelik kırsal alan yatırımlarıyla tarıma ve kırsala destek vermeye devam ediyor. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla Avrupa Birliğinden (AB) sağladığı fonlara hazineden de katkı sağlayarak oluşturduğu bütçe ile destek verdiği bu yatırımlar; ülkemiz ve ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime katkı sağlarken, elde edilen sonuçlar ve ortaya çıkan yatırımlar bizleri de ziyadesiyle gururlandırıyor. Çevreyle barışık, insan ve hayvan refahına uygun, AB standartlarındaki işletmeler gün geçtikçe çoğalıyor.

Bu kapsamda 2013 yılından günümüze kadar yatırım tutarı 605 milyon lira olan 1.188 adet projeye 232 milyon lira hibe ödemesi yapıldı.”

“2022 YILI YENİ REKOR YILI OLDU”

“2021 yılını 51 milyon lira hibe ödemesi yaparak rekorla tamamlayan İl Koordinatörlüğümüz, 2022 yılında da yaptığı 65 milyon lira hibe ödemesiyle yeni bir rekor kırmıştır. Bu yıl 44 tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi, 32 yenilenebilir enerji projesi, 16 adet de diğer sektörlerdeki projeler olmak üzere sözleşmeye bağlanan 225 milyon lira yatırım tutarlı, 92 projeye hibe ödemesinde bulunulmuştur.”

“YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR”

“İşletmelerinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla çatı ve duvar yüzeyi gibi atıl alanların değerlendirildiği güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına işyeri sahibi vatandaşlarımız büyük talep göstermektedir. Bu kapsamda 2022yılında yatırım tutarı 128 milyon lira olan 32 adet yenilebilir enerji tesisine daha destek sağlanmıştır. Bununla birlikte IPARD II döneminde destek verilen yenilenebilir enerji yatırımı üretim kapasitesi toplamda 41 MW’a ulaşmıştır. Bu projelerin hayat bulmasında kendi imkânlarını da seferber ederek yatırımlarını gerçekleştiren Çorumlu girişimcilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, yatırımlarının kendilerine, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.” (Haber Merkezi)

