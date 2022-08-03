Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Ceylan bu kapsamda ilimizin köklü esnafından, Karabacak Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı, Moleron Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye – Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Ali Karabacak’ı ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Ali Karabacak ve oğulları Berkan, Emre ve Demir ile muhabbet eden Milletvekili Ceylan, Karabacak ailesine Çorum istihdamına ve katma değerine sağladığı faydalar nedeniyle teşekkür ederek, hayırlı işler, bol kazançlar diledi.

Ali Karabacak ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)