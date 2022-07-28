Çorum Futbol Kulübü’nün maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki turnike sorunu AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın girişimleri sonunda çözüme kavuştu.

Yeni sezon öncesi hem sosyal medyada, hem de yerel basında Çorum Şehir Stadyumu’nda oluşan eksikliklerle alakalı haberlerin ardından AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Ceylan düğmeye bastı. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon bazı maçlarda yaşanan izdiham nedeniyle stadyum giriş kapıları yaşanan arbede de kırılmıştı. Bu sezon aynı sıkıntıyı yaşamamak adına sosyal medyada ve yerel basında konuyla alakalı yapılan haberlere Milletvekili Ahmet Sami Ceylan sessiz kalmadı. Ceylan dün yaptığı açıklama ile Çorum Futbol Kulübü’nün maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu’ndaki turnike sorununu çözüme kavuşturduklarını belirtti. Gerekli ödeneğin sağlandığını ve ihale sürecinin başladığını ifade eden Ceylan, Çorum FK’nın yeni sezonda sahasında oynayacağı ilk maçta girişlerdeki turnikelerin hazır olacağını belirtti.

(Rıfat KARA)