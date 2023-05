Ziyarette Milletvekili Ceylan’a İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Peker, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak eşlik ederken, Türk-İş İl Temsilcisi Adil İhsan Üçtepe ve Yol-İş Baş Temsilcisi Rüştü Barış Öztürk, Yol -İş İşyeri Temsilcisi Hayati Demirci, Selülöz-İş İşyeri Temsilcisi İbrahim Kahraman, Tarım İş İşyeri Temsilcisi Erdoğan Kurak, Türk Sağlık İş İl Koordinatörü Erdal Kurt, 1 nolu Karayolları İşyeri Temsilcisi Hüseyin Coşkun, Haber-İş İşyeri Temsilcisi Yasin Atmaca, Yol İş Delegeleri İlhan Ünal, Erol Yıldırım, Hayrettin Erarslan ve Murat Özkan da ziyarette hazır bulundu.

Türk-İş İl Temsilcisi Adil İhsan Üçtepe, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sendika çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdi.

Ülke ve kent gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Ceylan, çalışma hayatında var olan sorunların çözümü konusunda hükümet olarak ciddi çalışmalar sergilediklerini ifade etti.

AK Parti olarak her zaman işçilerin yanında olduklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, “Bizler millet olarak, işçilerimizin alın terinin önemini, kutsallığını bilen, bütün insanlığa örnek bir dayanışma kültürünü yüzyıllardır yaşatan büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Bu anlamda hükümetimiz, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü, daha huzurlu, daha gelişmiş, insan hak ve hürriyetlerinin özgürce yaşanabildiği bir Türkiye için çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

AK Parti’nin 20 yıldır verdiği sözlerin tümünü yerine getirdiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, işçilere verilen kadro sözünü yerine getirmenin mutluluğunu hep beraber yaşadıklarını ve kadın işçilere doğum izninden, süt iznine, yarım zamanlı çalışmaya kadar bütün hakların verildiğini söyledi.

Çorum insanının vicdanı ve insani konularda hassas olduğunu işaret eden Milletvekili Ceylan, “Emeğiyle, alın teriyle, beden gücüyle çalışan evine helal rızık götüren kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Sendika ve STK temsilcilerimiz işçi kardeşlerimizle aramızda köprü vazifesi görmekte bizlere ulaştırdıkları her sorun istedikleri her yardımda bir telefon kadar uzağınızdayız” diye konuştu.

Sendika temsilcilerini 13 Ağustos Cumartesi günü düzenlenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingine ve toplu açılış programına davet eden Milletvekili Ceylan, “Hayata İETT’de işçi olarak başlamış, daha sonra kendi işini kurmuş, siyasetin her kademesinde bulunmuş, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı makamlarına gelmiş bir Cumhurbaşkanına sahibiz” dedi.

“Dik duruşumuz ve tarihimiz bazılarını rahatsız ediyor” diyen Milletvekili Ceylan, “Unutmayın! Geçmişini bilmeyen, geleceğini de bilemez. Dünyanın sayılı sondaj gemilerinden biri olan Abdülhamid Han, küresel enerji krizinde başrolü oynayan Hidrokarbon aramasına başlayacak. Vatanseverleri gururlandıran ama düşmanlarımızı rahatsız eden bu hamle zilleti de rahatsız etmiştir” şeklinde konuştu.

