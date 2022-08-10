Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Ağustos’ta Çorum’a gerçekleştireceği ziyaret öncesinde hazırlıklarını sürdüren AK Partililer, STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Çorum İnsani Değerler Platformu’nun düzenlediği toplantıya AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve STK temsilcileri katıldı.

Toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu “STK il temsilcisi arkadaşlarımızla, ilimiz, ülkemiz ve dünya gündemindeki birçok konu hakkında düşüncelerimizi aktararak istişare ve değerlendirmelerde bulunduk. Yıllarca omuz omuza, birlikte mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızla son 20 yılda aziz milletimizin gerçekleşen asırlık beklentilerini, ülkemizin tarihi kazanımlarını konuştuk. Değerli arkadaşlarımızla yüz yılın seçimi olan 2023’ün önemini değerlendirdik. Ülkemizin, bölgemizin, orta doğunun, gönül coğrafyamızın kaderini belirleyecek kadar önemli bir seçim olduğunu ifade ettik. Programda söz alan STK temsilcisi arkadaşlarımız, STK çalışmaları hakkında bilgilendirme ve tecrübe paylaşımında bulunarak toplantımızın son derce verimli geçmesine katkı sağladılar” dedi.

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde, küresel ve bölgesel düzeyde gerçekleştirilen reformlarda STK'ların toplumsal beklentilerin gerçekleşmesinde kilit rol oynadığını kaydeden Kavuncu, “Ülkemizde demokrasi, insan hakları ve özgürlük alanlarının genişletilmesi için adanmışlık ruhuyla samimi bir şekilde çalışan İDP, yeniden büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki gizli kahramanlardır. Tüm zorlu sınamalarda milli iradeye destek veren İnsani değerler platformu bileşenleri kutlu mücadelemizin temel taşlarıdır” ifadelerini kullandı.

Sivil toplum örgütleriyle hep beraber çalışmaya devam edeceklerini belirten Kavuncu, “Aziz milletimize hizmet yolunda, daha gidilecek çok yolumuz yapılacak çok işimiz var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum programı davetimize gösterdikleri samimi teveccühleri için Çorum İnsani Değerler Platformu dönem sözcümüze, platform üyesi kıymetli kardeşlerimize, toplantımıza ev sahipliği yapan İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubemize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)