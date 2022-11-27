Geçtiğimiz ay içerisinde kurulan ve başkanlığını Yasin Bolat’ın yaptığı Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü güreş takımı antrenmanlarını Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi güreş salonunda gerçekleştiriyor. Cumartesi günü gerçekleşen antrenmanı AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve parti üyeleri ziyaret etti.

Ceylan’ı, Ata Sporumuz Güreşi Koruma Derneği Başkanı Uğur Çadır, Milli Eğitim Spor Kulübü Başkanı Yasin Bolat ve güreş antrenörlerinden Ahmet Serbest, Hakkı Ceylan, Fatih Topuz, Serdar Çatal, Abbas Eker ve Ömer Faruk Kalender karşıladı. Antrenman salonunda güreşçilerle bir araya gelen Ceylan’a çiçek takdiminde bulunulurken, Ceylan da baklava ikramında bulundu.

Çorum’da güreş sporunun büyük bir gelişim içerisinde olduğuna vurgu yapan Ceylan, Çorum’dan daha önceki yıllarda olduğu gibi nice şampiyonların çıkacağını belirtti. Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü Başkanı Yasin Bolat’ı da tebrik eden Ceylan, “Gençlerimiz için AK Parti olarak hizmet etmek bizim boynumuzun borcu. Bizim derdimiz her zaman Çorum oldu. 18 yıldır Çorum’da siyaset yapıyorum ve bu süreç içerisinde devamlı hizmet etmeye çalıştım. Amatör spora verdiğimiz destek ortada. Bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz bizim önceliğimiz. Onlar için çalışıyoruz. Çorum’da geçmiş yıllarda çok şampiyonlar çıktı. İnanıyorum bu gruptan da nice şampiyonlar bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandıracak. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında gençlere malzeme desteğinde bulunacaklarının müjdesini de veren Ceylan, güreşçilerle tek tek sohbet ederek elde ettikleri başarıları dinledi.

Son bölümde Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü’nün güreşçileri hazırladıkları gösteri ile protokol üyelerinin gözlerinin pasını sildi. Ceylan ve Ahlatcı Çorum Milli Eğitim Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarı dileklerini ileterek ziyareti sonlandırdı.



(Rıfat KARA)

