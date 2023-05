AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Yeniyol Mahallesi esnafını ziyaret etti.

AK Parti Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğdu ile birlikte Yeniyol Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret eden Ceylan, her zaman halkla içe içe olmaya ve onların taleplerini dinlemeye büyük özen gösterdiklerini belirterek, AK Parti'nin başarılı hizmet siyasetinin altında ortak akıl ve istişarenin yattığını ifade etti.

Göstermelik siyaset yapmadıklarını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Biz 20 yıldır gönülden siyaset yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl esnafımızın ve vatandaşımızın yanında durduysak bundan sonra da aynı şekilde duracağız. Bu millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Hükümetin çalışmaları hakkında vatandaşları ve esnafı bilgilendiren Milletvekili Ceylan, ziyareti sırasında esnaflarla ve çalışanlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Ceylan, ayrıca esnaf ile çalışanlara işlerinde bol ve bereketli kazançlar diledi.

“HER FIRSATTA HALKIMIZI ZİYARET

EDİYOR VE DİNLİYORUZ”

AK Parti'nin her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, “Bugün Sel Sokak ve Eski Saray Sokaklarda vatandaşlarımıza hizmet veren esnaflarımızı ziyaret ederek onları dinledik. Vatandaşlarımıza en etkili ve hızlı şekilde hizmet verebilmek için her fırsatta halkımızın ziyaret ediyor ve dinliyoruz. Ziyaretimiz sırasında sohbet ettiğimiz esnafımızın talepleri ve önerilerini not ediyoruz. Esnaf ve çalışan kardeşlerimize hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar dilerim” diye konuştu.

“YARIN SEÇİM OLACAKMIŞ GİBİ ÇALIŞIYORUZ”

Milletin partisi olmaya devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, “Çorum'u daha yaşanılabilir bir il haline getirmek amacıyla aziz milletimizden bizzat tavsiyeler almaya hassasiyet gösteriyoruz. Biz her fırsatta teşkilatımız ile birlikte sahaya iniyor, yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı mutlu edecek yatırımların önerilerini dinliyoruz. Yapacağımız çalışmalarımız öncesi vatandaşlarımızı dinliyoruz. Kamu yararına ve vatandaşlarımızın menfaatleri doğrultusunda çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)