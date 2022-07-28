Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan her fırsatta sahada esnafla ve vatandaşlarla buluşarak hasbihal ediyor. İstişarelerde bulunarak vatandaşları ve esnafı dinliyor.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan önceki gün de merkeze bağlı Çepni Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafla biraraya gelerek istişarelerde bulundu. Ceylan, esnaf ve vatandaşlardan gördüğü ilgi ve alakaya teşekkür etti.

Şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonrada ziyaretlerinin aralıksız devam edeceğini söyleyen AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan Çepni Mahallesi esnaf gezisi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında; “Çepni Mahallesinde faaliyet gösteren cömertliği, dayanışmayı ve geleneği adeta bir ahilik ruhuyla yaşatan esnaflarımızla ve güzel memleketimizin kadirşinas insanlarıyla hasbihal ettik. Yakın ilgi ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)