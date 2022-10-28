“Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 99. yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı onuru, gururu ve sevinci içerisindeyiz” diyen Ceylan, “Cumhuriyet; her türlü imkânsızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür” dedi.

Ceylan, “Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Çünkü biz, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız” ifadelerini kullandı.

Ceylan, “Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)

