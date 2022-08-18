Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’da yaptığı mitingi başarılı bir şekilde yöneten Milletvekili Ceylan, tecrübesi ve teşkilatçı yapısıyla Manisa’da il ve ilçe teşkilatları ile sıkı bir şekilde çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en iyi şekilde karşılamak ve ağırlanmasına yönelik yapılan hazırlıkları yöneten Milletvekili Ceylan, heyecanla Cumhurbaşkanının gelmesini beklediklerini söyledi.

Çorum’da Cumhurbaşkanına gösterilen özlem ve hasreti Manisa’da da tekrarlayacaklarını belirten Milletvekili Ceylan, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 20 Ağustos Cumartesi günü Manisa’da gerçekleştireceğimiz büyük buluşma öncesi İl Başkanımız Salih Hızlı, İl Başkan Yardımcılarımız, Şehzadeler İlçe Başkanımız Mehmet Emin Çipiloğlu, Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ile birlikte Şehzadeler İlçesinde Mahalle Başkanlarımız ve Sandık Başkanlarımız ile koordinasyon toplantısında bir araya geldik” dedi.

Başarılı Çorum mitingi sonrasında Cumhurbaşkanının takdirine mazhar olan Milletvekili Ceylan, Manisa halkının da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sahip çıkacağına inandığını kaydetti.

Ceylan, “Elini vicdanına koyan herkes kabul edecektir ki bugünün Türkiye’si 21 yıl öncesine göre daha demokratik, daha özgür, fırsat eşitliğinin olduğu bir Türkiye’dir. Türkiye, bizim dönemimizde sadece ayağına vurulmuş asırlık prangalarını kırmadı, aynı zamanda mevcut sistemin merkezine yerleştirilmiş kast düzeninden de kurtuldu. Yıllarca bu millete öz yurdunda parya muamelesi yaptılar. Bu milletin çocuklarının okumasını, üniversiteye gitmesini, belli meslekleri yapmasını suni sebeplerle engellediler. Sermayeyi renklere bölerek ülkemizin gelişmesini, dünyada hak ettiği yeri almasını sabote ettiler. Kadınların başörtülü-başörtüsüz diye ayrımcılığa uğradığı, evlatlarımızın kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarından kovulduğu, temel hak ve hürriyetlerin yalnızca elitlere mahsus imtiyazlar olarak görüldüğü işte bu kast sistemine son verdik” dedi.

Ceylan, “Ülkenin tüm imkânlarını hangi kökene, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun milletimizin tamamına seferber ettik. 21 yıldır yaptıklarımız ayakları bu topraklara basan, milletin değerleriyle barışık, ehil kadrolar elinde Türkiye’nin neleri başarabileceğinin işaretidir. Milletimizle birlikte hak yolda ilerlemeyi, ülkemize eser ve hizmet kazandırmayı sürdüreceğiz. AK Parti sancağını daha da yüceltmeye; davamıza, ülkemize ve şehirlerimize aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)

