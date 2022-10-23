107. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası çekildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, toplamda 14 doktor ataması yapıldığını söyledi.

Milletvekili Ceylan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı, İç Hastalıkları Uzmanı olmak üzere toplamda dört hekim ataması yapıldığını ifade etti.

İskilip Devlet Hastanesi’ne Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Ortaköy Devlet Hastanesi’ne aile hekimi atandığını dile getiren AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Osmancık Devlet Hastanesi’ne iki pratisyen, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı göreve getirildiğini bildirdi.

Milletvekili Ceylan, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne de İç Hastalıkları Uzmanı ve Sungurlu İlçe Sağlık Müdürlüğüne aile hekimi atandığını söyledi. Ceylan, “Atamaların hayırlı olmasını diliyorum. Sağlıkta hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

