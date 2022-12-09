Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütçe görüşmelerinde çalışmalarını sürdüren AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum çiftçisine müjdeli haberi verdi.

Milletvekili Ceylan, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelinde 1 milyar 318 milyon 43 bin lira, Çorum’da ise 25 milyon 775 bin liralık tarımsal destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Dün olduğu gibi bugün de çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Ceylan, “Her zaman olduğu gibi çiftçimizle bir aradayız. Çiftçimiz bugüne kadar olduğu gibi üretmeye devam edecek, biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız Çorum çiftçisine 25 milyon 775 bin liralık tarımsal destek ödemelerini hesaplara yatırmaya başladı. Türkiye genelinde ise 1 milyar 318 milyon liralık ödemeler devam ediyor” diye konuştu.

Desteklerin detaylarını paylaşan Ceylan, “Çorum’da destek kapsamında 5 milyon 712 bin lira, hayvan hastalıkları tazminat desteği 16 milyon 395 bin lira, süt analiz desteği 608 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları desteği 1 milyon 600 bin lira bireysel sulama desteği 360 bin lira, AR-GE desteği de 1 milyon 100 bin lira. Toplamda 25 milyon 775 bin lira çiftçimize destek sağlıyoruz. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

