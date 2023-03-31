AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ahmet Sami Ceylan, bugünde çiftçilere destekleme ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

Milletvekili Ceylan, Çorum çiftçisine buzağı desteği olarak 9292 işletmeye 45193 adet buzağı için 20 Milyon 529 Bin 75 TL'lik desteğin sağlandığını duyurdu.

Buzağı desteklerinin belirlenen takvime göre diğer desteklerin ise tek parça olarak 31 Mart 2023 tarihinde aktarılacağını belirten Milletvekili Ceylan, "TC numarasının son hanesi 4,6,8 ile vergi numarasının son hanesi 1,3,4,5,6,7,8,9 olanların ödemeleri 31 Mart 2023 tarihinde saat 18.00'den sonra, TC numarası ve vergi numarasının son rakamı 0,2 olan çiftçilerimizin 7 Nisan 2023 tarihinde saat 18.00'den sonra hesaplarına aktarılacaktır" dedi.

Her zaman çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Milletvekili Ceylan, Buzağı desteği, fark ödemesi desteği, Biyoloji ve Biyoteknik mücadele desteği, Mazot ve gübre desteği, sertifikalı fidan kullanım desteği olarak Türkiye Geneli 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını söyledi.

Çiftçilerin üretim yapmasını desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sürekli destek ödemelerinin yapıldığını hatırlatan Milletvekili Ceylan, desteklerin çiftçilere hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulundu.

